С подачи вездесущих британских газет уже несколько дней подряд обсуждается возможное изменение политики властей Великобритании в отношении использования оборудования Huawei для строительства национальной инфраструктуры сетей 5G. В начале года они решили, что китайский производитель базовых станций может сохранить на британском рынке долю до 35%, но при этом не должен иметь доступа к обработке критически важного трафика.

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Ситуация с принятием властями КНР нового закона о национальной безопасности, который ограничивает автономию Гонконга, могла заставить британское правительство изменить свою точку зрения, но с начала недели министры один за другим стали заявлять, что окончательное решение ещё не принято. Как поясняет Reuters, министр бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Алок Шарма (Alok Sharma, на фото ниже) выразил уверенность, что при любом исходе ситуации с Huawei деловой климат Великобритании пострадать не должен.

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Источник изображения: Reuters

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По его словам, страна может совмещать открытость для инвесторов с твёрдостью в защите национальных интересов. Посол КНР в Великобритании Лю Сяомин (Liu Xiaoming) до этого заявил, что Соединённое Королевство из-за своих попыток оказать давление на Huawei рискует потерять привлекательность для инвесторов. «Пляски под чужую дудку» могут обернуться потерей международного престижа Великобритании и иметь далекоидущие последствия для страны, как добавил посол КНР.