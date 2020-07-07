Blackview BV6300 Pro порадует основной камерой
Компания Blackview в 2020 году представила весьма любопытный смартфон BV6300 Pro. Модель не может похвастать флагманской аппаратной платформой, но зато у неё есть неплохая основная камера, а фишкой является невысокая стоимость в сочетании с относительно производительным железом.
Купить Blackview BV6300 Pro
Blackview BV6300 Pro был анонсирован в прошлом месяце. Компания позиционирует свою новинку в качестве неплохого бюджетного решения с хорошими фотовозможностями. При этом смартфон, будучи заключённым в защищённый корпус, может похвастаться компактными размерами. Его габариты составили 159,6 х 78,2 х 11,6 мм при весе 230 граммов.
Blackview BV6300 Pro – самый тонкий защищённый смартфон в ассортименте китайского бренда. Компания к сильным сторонам модели относит камеру, прочный корпус и невысокую стоимость. Телефон защищён сразу по трём стандартам: IP69K, IP68 и MIL-STD-810G. Стоимость составляет примерно 200 долларов.
Аппаратная платформа строится вокруг 12-нанометрового мобильного процессора Helio P70 от компании MediaTek. Мобильный чипсет работает в паре с 6 ГБ оперативной памяти, тогда как встроенный накопитель рассчитан на хранение до 128 ГБ информации и поддерживает расширение картами microSD. Аккумуляторная батарея характеризуется ёмкостью 4380 мАч, а программной оболочкой выступает операционная система Android 10.
Основная камера Blackview BV6300 Pro представлена квартетом оптических модулей. Разрешение главного составляет 16 Мп. В нём используется датчик изображения от Samsung с поддержкой расширенного динамического диапазона. Для запечатления объектов архитектуры и пейзажей предусмотрена широкоугольная камера с углом обзора 120 градусов.
Смартфон поддерживает ночной режим съёмки и может снимать замедленное видео. Фронтальная камера имеет разрешение 13 Мп, обзавелась поддержкой интеллектуальных функций, отличается натуральной цветопередачей, а в её основе лежит сенсор производства японской компании Sony.
Больше информации о смартфоне вы найдёте на официальном сайте китайской компании.
Купить Blackview BV6300 Pro
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