Компания Samsung Electronics огласила предварительные итоги второго квартала. В отчётном периоде выручка корейского производителя снизилась на 7,4%, но операционная прибыль выросла на 22,7% в годовом сравнении из-за роста цен на память. Фактически, во втором квартале средние цены реализации памяти выросли на 14%, и только июнь характеризовался их некоторой стабилизацией.

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Во втором полугодии, как отмечают популярные издания со ссылкой на отраслевых аналитиков, рост цен на память маловероятен, а спрос со стороны серверного рынка наверняка стабилизируется, поэтому для производителей памяти оставшееся до конца года время таит некоторую неопределённость.

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Источник изображения: Samsung Electronics

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Поддержку Samsung оказала и единовременная выплата одним из клиентов в сегменте смартфонов, коим большинство источников считают компанию Apple. Производителю смартфонов не потребовались дисплеи в заказанном ранее количестве, поэтому Samsung получила по условиям контракта неустойку, размер которой может измеряться сотнями миллионов долларов.