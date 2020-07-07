Рост цен на память благоприятно сказался на прибыли Samsung во втором квартале
Компания Samsung Electronics огласила предварительные итоги второго квартала. В отчётном периоде выручка корейского производителя снизилась на 7,4%, но операционная прибыль выросла на 22,7% в годовом сравнении из-за роста цен на память. Фактически, во втором квартале средние цены реализации памяти выросли на 14%, и только июнь характеризовался их некоторой стабилизацией.
реклама
Во втором полугодии, как отмечают популярные издания со ссылкой на отраслевых аналитиков, рост цен на память маловероятен, а спрос со стороны серверного рынка наверняка стабилизируется, поэтому для производителей памяти оставшееся до конца года время таит некоторую неопределённость.
реклама
Поддержку Samsung оказала и единовременная выплата одним из клиентов в сегменте смартфонов, коим большинство источников считают компанию Apple. Производителю смартфонов не потребовались дисплеи в заказанном ранее количестве, поэтому Samsung получила по условиям контракта неустойку, размер которой может измеряться сотнями миллионов долларов.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила