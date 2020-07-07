Представленные в конце 2017 года 14-нм процессоры Gemini Lake были идеологическими наследниками Atom, они применялись в мобильных и компактных настольных системах начального уровня. Значение TDP колебалось от 6 до 10 Вт, что позволяло сделать подобные системы не только компактными, но и не особо шумными.

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Источник изображения: Intel

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Распространённые на этой неделе уведомления гласят, что процессоры Celeron N4000C, Pentium Silver J5005 и Pentium Silver N5000 можно будет получать до момента отгрузки последней партии 2 апреля следующего года, а процессоры Celeron J4005, Celeron J4105, Celeron J4115, Celeron N4000 и Celeron N4100 будут отправлены в последний путь 9 июля 2021 года.

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Источник изображения: Intel

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Заказы на все перечисленные процессоры принимаются до 9 октября текущего года, но складских запасов наверняка хватит на долгие годы. В рознице эти процессоры предлагаются в составе готовых компьютеров, в дальнейшем они будут представлять интерес для нужд ремонта имеющегося компьютерного парка.