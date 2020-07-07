О степени отчаяния авторов новостей в разгар лета может говорить тот факт, что даже ресурс WCCFTech обращает внимание не на новинки компьютерного «железа», а на прогнозы аналитиков Goldman Sachs. На страницах сайта Barron’s можно обнаружить расширенную версию аналитической записки, до которой пока не добралась рука местных блогеров.

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Источник изображения: Meme Arsenal

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По данным специалистов Goldman Sachs, в текущем полугодии спрос на ноутбуки снижаться не будет, но для Intel это будет слабым утешением, поскольку компания столкнётся с проблемами на других направлениях, а конкуренция со стороны AMD будет мешать Intel в сегменте ноутбуков. Напомним, что от реализации компонентов для ноутбуков Intel получает в два раза больше средств, чем от продаж настольных компонентов.

Источник перечисляет шесть других негативных факторов, способных подорвать финансовое благополучие Intel. Это снижение расходов со стороны корпораций на покупку нового «железа», не самая высокая эффективность компании на уровне операционных расходов, снижение доли рынка под натиском AMD, отказ Apple от использования процессоров Intel, низкие цены на память и необходимость сохранения высоких капитальных расходов для освоения передовых техпроцессов.