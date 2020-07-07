GeForce GTX 1650 на базе TU106 не скрывает наличия продвинутого энкодера
Пока немецкие источники продолжают утверждать, что видеокарты GeForce GTX 1650 на базе графического процессора TU106 от старшей GeForce RTX 2060 появились только на китайском рынке в качестве временного решения, на сайте NVIDIA специфика этих изделий уже упоминается. Вариант GeForce GTX 1650 на базе TU106, по словам разработчика графического процессора, сохраняет функциональные возможности NVENC поколения Turing.
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Партнёры NVIDIA тоже упоминают эту особенность в описании новых моделей видеокарт серии GeForce GTX 1650, что позволяет безошибочно выделять версии на базе TU106.
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Не осталась в стороне и марка Asus, ассортимент её предложений достаточно широк.
Осталось наблюдать за географией распространения подобных видеокарт – есть шанс, что они будут предлагаться и за пределами китайского рынка.
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