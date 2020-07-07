Пока немецкие источники продолжают утверждать, что видеокарты GeForce GTX 1650 на базе графического процессора TU106 от старшей GeForce RTX 2060 появились только на китайском рынке в качестве временного решения, на сайте NVIDIA специфика этих изделий уже упоминается. Вариант GeForce GTX 1650 на базе TU106, по словам разработчика графического процессора, сохраняет функциональные возможности NVENC поколения Turing.

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Источник изображения: NVIDIA

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Партнёры NVIDIA тоже упоминают эту особенность в описании новых моделей видеокарт серии GeForce GTX 1650, что позволяет безошибочно выделять версии на базе TU106.

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Источник изображения: Gigabyte

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Не осталась в стороне и марка Asus, ассортимент её предложений достаточно широк.

Источник изображения: Asustek Computer

Осталось наблюдать за географией распространения подобных видеокарт – есть шанс, что они будут предлагаться и за пределами китайского рынка.