Глава AMD поздравила подшефную команду Формулы 1 с новой победой
Этот год компания AMD начала со смены команды «королевских гонок», которой она оказывает спонсорскую поддержку. «Хроматически выверенная» Ferrari уступила место Mercedes-AMG Petronas, и теперь три заветные буквы соседствуют на кокпите гоночных болидов с тремя другими.
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Австрийский этап гонок Формулы 1 на днях выиграл финский гонщик Валттери Боттас (Valtteri Bottas) на болиде Mercedes-AMG, оставив представителя Ferrari на втором месте. Таким образом, в этой гонке AMD сделала верную ставку. Победа команды-партнёра не осталась без внимания генерального директора Лизы Су (Lisa Su), которая поздравила её со страниц Twitter. К слову, на "гражданском" направлении партнёром Mercedes-Benz является конкурирующая компания NVIDIA, которая будет снабжать немецкого автогиганта процессорами Tegra для систем автопилота.
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