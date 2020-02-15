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Болид Mercedes-AMG Petronas совершил первый заезд с логотипом AMD на борту

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Фактически, началом сотрудничества AMD с гоночной командой Mercedes-AMG Petronas можно считать 14 февраля, так как соответствующий участник «королевских гонок» впервые продемонстрировал болид с индексом W11, который и будет выступать в сезоне 2020 года. Первые соревнования с его участием состоятся в середине марта в Мельбурне, а пока всё ограничивается тренировочными заездами.

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Источник изображения: Twitter, Lisa Su

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Глава AMD Лиза Су (Lisa Su) не стала изменять традиции после смены «подшефной» команды Формулы 1, она отметила в своём Twitter факт дебюта нового болида Mercedes-AMG Petronas, опубликовав его изображение с логотипом компании на кокпите. В прошлом сезоне AMD поддерживала команду Scuderia Ferrari.

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