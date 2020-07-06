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Radeon R9 Fury X в связке с Core i9-10900K обновил рекорды 3DMark

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Вспомнить о первом в истории AMD графическом решении с памятью типа HBM на прошлой неделе решил американский энтузиаст Keeph8n. Видеокарту Radeon R9 Fury X он разгонял под жидким азотом, а компанию ей составил инженерный образец десятиядерного процессора Intel Core i9-10900K, оснащённый водоблоком. Частоту 5.3 ГГц он смог удерживать при активности всех десяти ядер и двадцати потоков.

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Видеокарта под жидким азотом позволила поднять частоту графического процессора с 1050 до 1300 МГц, а вот частота памяти осталась неизменной в силу её достаточно капризного отношения к разгону. В тесте 3DMark Fire Strike был получен результат 20 510 баллов, что соответствует первому месту в модельном зачёте Radeon R9 Fury X.

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Источник изображения: HWBot, Keeph8n

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В тесте 3DMark Fire Strike Extreme был получен результат 10 559 баллов, в тесте 3DMark Fire Strike Ultra система набрала 5605 баллов. Тест 3DMark Time Spy выдал 7027 баллов, тоже позволив занять первое место в модельном зачёте.

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Теги

экстремальный разгон radeon r9 fury x hbm comet lake-s core i9-10900k
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