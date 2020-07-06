Фантазёры заглянули под кожух NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti
Национальный праздник в США и сохраняющийся режим самоизоляции подстегнули активность некоторых американских дизайнеров, которые использовали появившееся свободное время для воссоздания возможной внешности видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti эталонного дизайна. Участник Reddit с псевдонимом CaddDood поделился результатами своего труда на страницах Imgur.
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В своих фантазиях он наделил видеокарту двумя вентиляторами «оппозитной» компоновки, массивным кожухом системы охлаждения с X-образным обрамлением и двумя восьмиконтактными разъёмами дополнительного питания.
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Решётка, прикрывающая места размещения вентиляторов с обратной стороны, имеет V-образный рисунок.
Автор трёхмерных моделей даже попытался изобразить радиатор системы охлаждения эталонной видеокарты GeForce RTX 3080 Ti.
По его мнению, четыре независимые секции могли бы соединяться между собой тепловыми трубками. Выемку под вентилятор автор эскиза предусмотрел только с одной стороны.
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