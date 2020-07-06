Национальный праздник в США и сохраняющийся режим самоизоляции подстегнули активность некоторых американских дизайнеров, которые использовали появившееся свободное время для воссоздания возможной внешности видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti эталонного дизайна. Участник Reddit с псевдонимом CaddDood поделился результатами своего труда на страницах Imgur.

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Источник изображения: Imgur, CaddDood

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В своих фантазиях он наделил видеокарту двумя вентиляторами «оппозитной» компоновки, массивным кожухом системы охлаждения с X-образным обрамлением и двумя восьмиконтактными разъёмами дополнительного питания.

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Источник изображения: Imgur, CaddDood

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Решётка, прикрывающая места размещения вентиляторов с обратной стороны, имеет V-образный рисунок.

Источник изображения: Imgur, CaddDood

Автор трёхмерных моделей даже попытался изобразить радиатор системы охлаждения эталонной видеокарты GeForce RTX 3080 Ti.

Источник изображения: Imgur, CaddDood

По его мнению, четыре независимые секции могли бы соединяться между собой тепловыми трубками. Выемку под вентилятор автор эскиза предусмотрел только с одной стороны.