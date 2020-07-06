Илон Маск выпустил шорты Tesla ради шутки над биржевыми спекулянтами
Основатель Tesla Илон Маск (Elon Musk) рабочую неделю начал сообщением о начале приёма заказов на необычный фирменный аксессуар – элегантные шёлковые шорты алого цвета, украшенные логотипом компании. Стоит этот предмет одежды $69,420. Не совсем типичное написание цены, как и сам факт появления такого товара, преследуют единственную цель – высмеять тех спекулянтов, которые не верили в потенциал роста акций Tesla.
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Некоторые инвесторы работали на коротких позициях (shorts), и созвучность этого термина с обозначением указанного предмета одежды и подтолкнула Илона Маска к необычному PR-ходу. Под числом 420 в цене аксессуара маскируется курс акций ($420), по которому Маск два года назад планировал выкупить активы Tesla. Его заявление вызвало судебное разбирательство, в результате которого Маску было рекомендовано воздерживаться от публичных заявлений, которые могут оказывать существенное влияние на поведение акционеров и инвесторов.
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Сейчас курс акций Tesla достигает $1209, за год он увеличился в четыре с лишним раза, с начала года – в 2,8 раза. На оборотной стороне выпущенного Tesla аксессуара можно обнаружить надпись «S3XY», составленную из литер, присвоенных четырём выпускаемым моделям электромобилей. На момент подготовки новости в наличии оставались только шорты размера XL со сроком поставки от двух до четырёх недель. Заказов было так много, что в первые часы обращений сайт Tesla перестал справляться с нагрузкой, как отметил сам Илон Маск.
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