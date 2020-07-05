За тринадцать лет торговая марка Intel скатилась с 13-го на 55-е место в рейтинге самых дорогих
Бывшие инженеры Intel не только говорят о сильных сторонах продукции этой компании, но и высказывают сожаление по поводу смещения бренда в рейтинге Brand Finance с 13-го места, которое он занимал в 2007 году, на 55-е место в начале текущего года. Тринадцать лет назад стоимость торговой марки Intel оценивалась в $25 млрд.
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В прошлом году, по мнению составителей рейтинга, она поднималась до $29 млрд, что соответствовало 50-му месту, но в этом году стоимость опустилась до $27 млрд, а позиция Intel сдвинулась на 55-е место. Пятёрку лидеров в этом году в порядке убывания стоимости бренда формируют Amazon, Google, Apple, Microsoft и Samsung. Кстати, замыкает десятку Huawei, но сможет ли китайский гигант выстоять под гнётом международных санкций, сейчас загадывать сложно.
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