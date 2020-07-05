В прошлый раз видеокарта Radeon RX 5700 XT в руках американского энтузиаста MSIMAX штурмовала вершины 3DMark Time Spy в связке с центральным процессором AMD Ryzen 9 3950X. На этой неделе он уступил место процессору Intel Core i9-10900K, который при помощи системы фазового перехода смог разогнаться до 5,5 ГГц с сохранением активности всех десяти ядер и двадцати потоков.

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Источник изображения: HWBot, MSIMAX

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Видеокарта, по словам автора эксперимента, охлаждалась сухим льдом, и глядя на иллюстрацию, в это можно поверить. Частоты Radeon RX 5700 XT были повышены до 2352/15232 МГц, в совокупности с разгоном центрального процессора это позволило набрать в 3DMark Time Spy 11 502 балла, что соответствует первому месту в модельном зачёте.

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Источник изображения: HWBot, MSIMAX

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В тесте 3DMark11 Extreme эта видеокарта успела отличиться на частотах 2304/15232 МГц, но в сочетании с разогнанным до 4600 МГц процессором AMD Ryzen 9 3950X. Этого хватило, чтобы занять первое место в модельном зачёте с результатом 15 617 баллов.