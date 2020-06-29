Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Radeon RX 5700 XT на частотах 2463/15200 МГц обновил рекорд 3DMark Time Spy

+
Распродажа RTX 2070 дешевле 1070 Ti
Запасы 2070 иссякают - распродажа остатков
Скидки до 40% для геймеров в Ситилинке
Слив последних 2080 со скидками от 10 т.р.
RTX 3000 в составе компьютера уже в Москве

Американский оверклокер MSIMAX продолжает разгонять видеокарту Radeon RX 5700 XT. Судя по всему, она сохранила водоблок в качестве элемента системы охлаждения, но вот температура жидкости могла опуститься ниже комнатной, поскольку частоты выросли до 2463/15200 МГц без ущерба для стабильности работы. Сам автор в описании эксперимента вообще указывает сухой лёд в качестве способа охлаждения графического процессора. Либо он ошибся в текстовом описании, либо приложил устаревшую иллюстрацию.

реклама

Источник изображения: HWBot, MSIMAX

анонсы и реклама
Самая дешевая 2070, цен ниже не было
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р.
Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b>
<b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену
В том, что сухим льдом охлаждался центральный процессор, особо сомневаться не приходится. Ryzen 9 3950X достиг частоты 4925 МГц с сохранением активности всех шестнадцати ядер и 32 потоков.

реклама

Источник изображения: HWBot, MSIMAX

Баллы в количестве 11 851 штуки, набранные в 3DMark Time Spy, вывели видеокарту на первое место в модельном зачёте, но единомышленники американского оверклокера оспаривают легитимность результата из-за ошибок в его регистрации. Вряд ли это позволяет усомниться в самом факте разгона.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd экстремальный разгон radeon rx 5700 xt navi 10
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Radeon RX 5700 XT на частотах 2463/15200 МГц обновил рекорд 3DMark Time Spy
+
Платы Asus на базе AMD B550 демонстрируют процессорную всеядность
1
Процессор AMD Ryzen 3 3300X признан выбором оверклокеров в Европе
18
Intel Core i9-9900KS на частоте более 6955 МГц занял третье место в GPUPI for CPU 1B
+
Intel Core i7-10700K обновил пару рекордов на частотах более 6.5 ГГц
1
Дискретная графика Intel Arctic Sound будет применяться и в клиентском сегменте
3

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
21 июня 2020 34
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: июнь 2020
23 июня 2020 27
В погоне за производительностью: видеокарты – июнь 2020
26 июня 2020 30
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 - июнь 2020
25 июня 2020 76
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti OC VS GeForce RTX 2080 Super default – июнь 2020
18 июня 2020 141
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: июнь 2020
16 июня 2020 94

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
18
Выясняем, сколько будет стоить ПК на Ryzen 5 3600 и GeForce GTX 1660 SUPER при цене доллара в 80, 100 и 120 рублей
39
Мои впечатления от использования большого SATA SSD, объемом 1 ТБ. Обзор преимуществ SATA SSD перед NVMe M.2
41
Тестирование GTX 650 c 2 ГБ GDDR5-памяти — начинаем всплытие
54
13 треш-шутеров игр на лето 2020 для слабых ПК
9
Умные часы Amazfit Bip S - удачное продолжение линейки
4
Выбор лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2020
+

Сейчас обсуждают

Владимир
09:57
было бы красиво если бы я застал ddr5 и pcie5. в эстетичском плане будит приятно иметь такой конфиг. я расчитывал что адлер лайк так и будит делать.
Intel подтвердила выход настольных процессоров Alder Lake-S – новый сокет, DDR5, PCIe 4.0 и 10-нм техпроцесс
Владимир
09:55
вам и 8гб озу достаточно.
Intel подтвердила выход настольных процессоров Alder Lake-S – новый сокет, DDR5, PCIe 4.0 и 10-нм техпроцесс
Goginator
09:50
и ведь берут же
Процессор AMD Ryzen 3 3300X признан выбором оверклокеров в Европе
Yilec
09:49
Долго выбирал какие взять Bip или Bip S, в итоге взял Pace :) И не жалею. Да, держат всего одну неделю, но зато они настоящие "smart watch". Да и круглый циферблат мне больше нравится.
Умные часы Amazfit Bip S - удачное продолжение линейки
Ремонт Компьютеров
09:47
Не ранее конца ноября. Да и то не в Бензоколонке
Официальный представитель AMD назвал точные сроки выхода настольных процессоров Ryzen 4000-й серии
Ремонт Компьютеров
09:46
Бумажный анонс на декабрь к рождеству к выходу новых соснолей. Выступит Бумажный мастер АМД. В сентябре
Официальный представитель AMD назвал точные сроки выхода настольных процессоров Ryzen 4000-й серии
RussianNeoguy
09:46
Это никакая не Катя, это Даня Зосимов твинка сделал
AMD готовит ещё более приизводительный графический чип чем Big Navi - новое решение может оказаться многоядерным GPU
Елисей Творимиров
09:44
Киркорова.
CD Projekt Red долгое время не рассматривали Киану Ривза на роль Джонни Сильверхенда в игре Cyberpunk 2077
mrdratik
09:44
Заглот, у него беды с башкой
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti не сможет обеспечить в игре Cyberpunk 2077 стабильные 60 fps в разрешении 4К
mrdratik
09:44
Заглот, выходи, пожалуйста, почаще на улицу. Может тебя машина хоть на дороге собъет, если админы упорно не хотят тебя забанить
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti не сможет обеспечить в игре Cyberpunk 2077 стабильные 60 fps в разрешении 4К
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем