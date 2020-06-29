Radeon RX 5700 XT на частотах 2463/15200 МГц обновил рекорд 3DMark Time Spy
Американский оверклокер MSIMAX продолжает разгонять видеокарту Radeon RX 5700 XT. Судя по всему, она сохранила водоблок в качестве элемента системы охлаждения, но вот температура жидкости могла опуститься ниже комнатной, поскольку частоты выросли до 2463/15200 МГц без ущерба для стабильности работы. Сам автор в описании эксперимента вообще указывает сухой лёд в качестве способа охлаждения графического процессора. Либо он ошибся в текстовом описании, либо приложил устаревшую иллюстрацию.
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Баллы в количестве 11 851 штуки, набранные в 3DMark Time Spy, вывели видеокарту на первое место в модельном зачёте, но единомышленники американского оверклокера оспаривают легитимность результата из-за ошибок в его регистрации. Вряд ли это позволяет усомниться в самом факте разгона.
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