Автоматизированная линия Sony выдаёт игровую консоль PlayStation 4 каждые 30 секунд
Издание Nikkei Asian Review поделилось важной информацией – корпорации Sony на одном из своих предприятий в Японии удалось почти полностью автоматизировать процесс выпуска игровых консолей PlayStation 4. Запущенная в 2018 производственная линия длиной 31,4 метра каждые 30 секунд выдаёт готовый экземпляр игровой консоли.
реклама
реклама
С точки зрения робототехники, Sony удалось продвинуться даже в автоматизации операций по скручиванию и креплению гибких шлейфов – это требует не только точной кинематики, но и выверенных усилий, что не так просто реализовать при использовании манипуляторов. Из 32 роботов, используемых на предприятии, 26 занимаются именно манипуляциями с гибкими шлейфами.
Люди, которых на предприятии всего четверо, занимаются укладкой пустых материнских плат в палеты на конвейере, а также упаковкой готовых консолей в картонные коробки. Сообщается, что поставщиком роботов для предприятия являлась компания Mitsubishi Electric. Высокая степень автоматизации позволяет не только выдерживать чёткий ритм производства, но и снижать себестоимость. Консоли PlayStation 4 выпускаются и на других предприятиях Sony, где уровень автоматизации ниже. Опыт передового предприятия со временем можно распространить и на прочие производственные мощности, а также применить при выпуске PlayStation 5.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила