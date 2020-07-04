Издание Nikkei Asian Review поделилось важной информацией – корпорации Sony на одном из своих предприятий в Японии удалось почти полностью автоматизировать процесс выпуска игровых консолей PlayStation 4. Запущенная в 2018 производственная линия длиной 31,4 метра каждые 30 секунд выдаёт готовый экземпляр игровой консоли.

реклама

анонсы и реклама Слив последних 2080 со скидками от 10 т.р. <b>Radeon Pro 16Gb</b> в продаже Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> Запасы 2070 иссякают - распродажа остатков <b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену

Источник изображения: Nikkei Asian Review

реклама

С точки зрения робототехники, Sony удалось продвинуться даже в автоматизации операций по скручиванию и креплению гибких шлейфов – это требует не только точной кинематики, но и выверенных усилий, что не так просто реализовать при использовании манипуляторов. Из 32 роботов, используемых на предприятии, 26 занимаются именно манипуляциями с гибкими шлейфами.

Люди, которых на предприятии всего четверо, занимаются укладкой пустых материнских плат в палеты на конвейере, а также упаковкой готовых консолей в картонные коробки. Сообщается, что поставщиком роботов для предприятия являлась компания Mitsubishi Electric. Высокая степень автоматизации позволяет не только выдерживать чёткий ритм производства, но и снижать себестоимость. Консоли PlayStation 4 выпускаются и на других предприятиях Sony, где уровень автоматизации ниже. Опыт передового предприятия со временем можно распространить и на прочие производственные мощности, а также применить при выпуске PlayStation 5.