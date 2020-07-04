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Обновлена таблица с идентификационными данными актуальных графических решений AMD

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Известный японский блогер обновил таблицу с идентификационными данными графических решений AMD текущего и будущих поколений, включая гибридные процессоры.

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Источник изображения: Twitter, KOMACHI ENSAKA

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В июльской редакции автор удалил из таблицы некоторые идентификаторы, имеющие отношение к перспективному семейству дискретной графики Navi 2X, поскольку не уверен в их точном соответствии конкретным графическим процессорам. Кроме того, облегчённая версия гибридных процессоров Van Gogh Lite получила расширенное описание. Если полноценный Van Gogh будет использовать графику поколения RDNA 2, то версии Lite может достаться более зрелая Navi 14.

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amd rdna 2 navi 2x van gogh
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