Обновлена таблица с идентификационными данными актуальных графических решений AMD
Известный японский блогер обновил таблицу с идентификационными данными графических решений AMD текущего и будущих поколений, включая гибридные процессоры.
реклама
реклама
В июльской редакции автор удалил из таблицы некоторые идентификаторы, имеющие отношение к перспективному семейству дискретной графики Navi 2X, поскольку не уверен в их точном соответствии конкретным графическим процессорам. Кроме того, облегчённая версия гибридных процессоров Van Gogh Lite получила расширенное описание. Если полноценный Van Gogh будет использовать графику поколения RDNA 2, то версии Lite может достаться более зрелая Navi 14.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила