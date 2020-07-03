Наследие Toshiba: производитель ноутбуков Dynabook выйдет на биржу до конца года
Японские производители ноутбуков в последние годы вынуждены были либо избавляться от профильного бизнеса, либо создавать совместные предприятия с мировыми лидерами. Два года назад Toshiba продала бизнес по выпуску ноутбуков корпорации Sharp, которая сейчас находится под влиянием Foxconn в силу структуры акционерного капитала. Компания Dynabook, занимающаяся выпуском ноутбуков, по словам представителей Sharp, стала приносить прибыль через три месяца после оформления сделки с Toshiba.
реклама
Теперь ресурс Nikkei Asian Review со ссылкой на руководство Sharp сообщает, что запланированное на 2021 год публичное размещение акций Dynabook решено провести до конца текущего года, с опережением графика.
реклама
Темпы восстановления рынка персональных компьютеров после первых месяцев пандемии руководство Sharp характеризует определением «постепенные», говоря о сохранении существенной неопределённости. Динамика роста случаев заражения в США и Японии вызывает у представителей компании озабоченность. Ранее Sharp обещала озвучить прогноз по оставшимся до марта 2021 года месяцам в августе, и пока нет причин рассчитывать на ускорение процесса.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила