Успех Huawei на рынке смартфонов вдохновляет многих китайских конкурентов задуматься о разработке собственных процессоров, и санкции США против лидера рынка его соотечественников не пугают. Xiaomi уже имеет опыт создания собственных процессоров, хотя его и нельзя назвать коммерчески успешным. Издание DigiTimes сообщает, что для сегмента смартфонов с поддержкой 5G компания Xiaomi скооперируется с MediaTek.

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Источник изображения: Xiaomi

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По заказу Xiaomi тайваньский подрядчик разработает и изготовит процессоры для смартфонов, которые будут предназначаться для использования только в продукции этой китайской марки. Ранее сообщалось, что компания OPPO тоже рассматривает возможность разработки собственных процессоров для смартфонов, но с привлечением кадров, мигрировавших из терпящего бедствие HiSilicon.