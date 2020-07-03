Напряжённость между США и КНР ударит по компаниям, использующим Гонконг в своей логистике
Американские власти, как отмечает TrendForce, пригрозили КНР лишить Гонконг существенных послаблений в правилах экспорта критичных технологий и товаров, к числу которых относятся и электронные компоненты. Принятый правительством Китая закон о национальной безопасности должен ограничить автономию Гонконга, а потому представители правящих кругов США опасаются, что из этого административного региона в Китай могут попасть товары и технологии американского происхождения, пригодные для создания вооружений и разведывательных систем.
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С конца апреля США ужесточили правила экспортного контроля в отношении КНР, России и Венесуэлы, а принятие китайскими властями нового закона, влияющего на статус Гонконга, могло бы открыть лазейку для получения доступа к нужным компонентам и технологиям. Теперь вопрос стоит о том, чтобы лишить Гонконг привилегированного статуса в торговых отношениях с США. В этом регионе сосредоточены склады многих компаний, осуществляющих поставки полупроводниковых компонентов. Если США усилят контроль за перемещением подобных товаров через территорию Гонконга, это окажет негативное влияние на бизнес участников рынка.
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