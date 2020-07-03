Набор логики Intel Z590 может дебютировать в начале следующего года
Представители популярного ресурса WCCFTech начинают «портить аппетит» аудитории со страниц Twitter, распространяя ещё менее надёжную информацию, чем можно увидеть на страницах самого сайта. Некие производители готовых компьютеров сообщили редактору этого сайта, что в январе 2021 года Intel может представить набор логики Z590, предназначенный для работы с процессорами в исполнении LGA 1200.
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Напомним, чипсет Intel Z490 уже позволяет работать с процессорами Comet Lake-S в исполнении LGA 1200, а платы на его основе после обновления BIOS смогут принять процессоры поколения Rocket Lake-S. Проблема заключается в том, что не все материнские платы подготовлены к поддержке PCI Express 4.0 на уровне схемотехники, хотя партнёры Intel в этом смысле хорошо постарались. По всей видимости, у плат на основе Intel Z590 проблем с поддержкой PCI Express 4.0 не будет точно.
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