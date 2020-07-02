Специализирующийся на подобных слухах блогер Kopite7kimi заявляет, что выпуском всего спектра игровых графических процессоров NVIDIA с архитектурой Ampere будет заниматься компания Samsung. Для этого будет применяться 8-нм техпроцесс, являющийся производной формой 10-нм. Примечательно, что литография со сверхжёстким ультрафиолетовым излучением (EUV) в данном случае применяться не будет.

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Источник изображения: Twitter, Kopite7kimi

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По сравнению с 7-нм техпроцессом TSMC, по которому производится флагманский GA100, технологические нормы 8 нм в исполнении Samsung приведут к увеличению площади кристаллов на 40%. Как ожидается, к сотрудничеству с Samsung компанию NVIDIA подтолкнула высокая степень загрузки конвейера TSMC и столь же высокие цены на услуги тайваньского подрядчика. Массовые видеокарты – это тот товар, для которого важна себестоимость. Очевидно, даже условно более крупные 8-нм кристаллы Samsung окажутся в производстве выгоднее теоретических 7-нм продуктов TSMC с аналогичными характеристиками. Если, конечно, описываемая схема распределения заказов вообще имеет что-то общее с реальностью.