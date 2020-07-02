В документации Intel уже упоминается платформа Birch Stream
К концу следующего года Intel может представить 10-нм серверные процессоры Sapphire Rapids в исполнении LGA 4677, которые будут работать в составе платформы Eagle Stream, в дальнейшем позволяющей принять 7-нм процессоры Granite Rapids. Один известный японский блогер сообщает, что в закрытом разделе сайта Intel для разработчиков уже есть документация по платформе Birch Stream.
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Можно предположить, что именно эта платформа в 2023 году будет использоваться компанией Intel в серверном сегменте. Каждые два или два с половиной года Intel обещает осваивать новый техпроцесс, поэтому предназначенные для Birch Stream процессоры вполне могут выпускаться по 5-нм технологии. Во всяком случае, если считать, что одна серверная платформа Intel сохраняет актуальность на протяжении двух лет, как минимум.
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