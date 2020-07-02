Доминирующие позиции Intel позволят акциям компании подорожать вдвое
Уже не первый год корпорация Intel пытается снизить свою зависимость не только от рынка персональных компьютеров, но и от сегмента центральных процессоров в целом, некоторые успехи на этом направлении уже наблюдаются. Представители New Street Research считают, что фундаментальные финансовые показатели Intel выглядят лучше, чем это отображается в курсе акций компании.
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Доминирующее положение Intel на рынке не будет ухудшено ни материальными проблемами, ни задержкой в освоении новых техпроцессов. По мнению источника, в ближайшие два года акции Intel смогут подорожать в два раза. По крайней мере, отметку в $100 за акцию они должны преодолеть, а потому при текущем значении курса $59 они рекомендуются к покупке.
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