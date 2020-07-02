Samsung Electronics может сразу перейти с 5 нм на 3 нм, минуя 4 нм
Распространяемые ресурсом DigiTimes слухи о ближайших планах контрактных производителей полупроводниковой продукции одновременно являются сильной и слабой сторонами этого тайваньского сайта. Слабой – потому что они редко оказываются правдой. Сильной – потому что они возникают регулярно.
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На этот раз источник сообщает, что Samsung Electronics может миновать промежуточную ступень литографии в виде 4-нм техпроцесса, и сразу перейти с 5 нм на 3 нм. Добавим, что каждый игрок на этом рынке использует свои критерии, позволяющие присуждать литографическим технологиям определённую величину в нанометрах. Samsung, по некоторым данным, будет выпускать для NVIDIA процессоры Tegra по 8-нм технологии. Конкурирующая TSMC готовится начать серийное производство 3-нм продуктов во второй половине 2022 года. Нельзя исключать, что Samsung в этом смысле не желает отставать от тайваньского производителя.
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