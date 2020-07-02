Третий по величине производитель серверов в мире, китайская компания Inspur, как сообщает Caixin Global, с 25 июня этого года лишилась возможности получать процессоры марки Intel. Причиной стало занесение Inspur в список компаний, которых американские власти подозревают в связи с оборонным сектором Китая. В него давно вошли Huawei и Hikvision, а недавно список был расширен до двадцати компаний, одним из «новичков» и стала Inspur.

реклама

анонсы и реклама Слив последних 2080 со скидками от 10 т.р. Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р. <b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену

Источник изображения: Inspur

реклама

На внутреннем рынке КНР компания является ведущим игроком, и пока сложно судить, как ситуация будет развиваться дальше. Источник поясняет, что Intel рассчитывает возобновить поставки процессоров для Inspur, как только будут получены соответствующие лицензии, выдаваемые американскими компетентными органами. Пока в качестве срока ожидания называются две недели, но вряд ли всё разрешится так быстро.