Эхо войны: Intel перестала снабжать процессорами китайского производителя серверов Inspur
Третий по величине производитель серверов в мире, китайская компания Inspur, как сообщает Caixin Global, с 25 июня этого года лишилась возможности получать процессоры марки Intel. Причиной стало занесение Inspur в список компаний, которых американские власти подозревают в связи с оборонным сектором Китая. В него давно вошли Huawei и Hikvision, а недавно список был расширен до двадцати компаний, одним из «новичков» и стала Inspur.
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На внутреннем рынке КНР компания является ведущим игроком, и пока сложно судить, как ситуация будет развиваться дальше. Источник поясняет, что Intel рассчитывает возобновить поставки процессоров для Inspur, как только будут получены соответствующие лицензии, выдаваемые американскими компетентными органами. Пока в качестве срока ожидания называются две недели, но вряд ли всё разрешится так быстро.
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