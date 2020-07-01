На квартальной отчётной конференции руководство Micron Technology, как можно убедиться после знакомства со стенограммой на страницах ресурса Seeking Alpha, особое внимание уделило влиянию пандемии коронавируса на собственную деятельность и отрасль в целом.

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Источник изображения: Micron Technology

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За счёт гибкого перераспределения заказов в период самоизоляции Micron удалось избежать существенных перебоев с поставками, хотя предприятия в Малайзии и пришлось на некоторое время останавливать. Сформированные во время пандемии тенденции будут актуальны после снятия ограничений, как считают в Micron.

Удалённая работа, например, получит более широкое распространение, предоставляя больше гибкости как сотрудникам, так и работодателю. Дистанционное обучение откроет новые возможности перед теми, кто в силу обстоятельств не может покидать пределов дома или не может себе позволить переезд в другой регион, где находятся нужные учебные заведения.

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Micron утверждает, что пандемия даст толчок к развитию электромобилей и автономного транспорта. Он будет востребован в сфере доставки товаров. Некоторые процессы, которые в обычных условиях могли быть растянуты на два-четыре года, в условиях пандемии сжались до нескольких месяцев, как считают в Micron. Все эти изменения будут стимулировать спрос на память, что не может не радовать руководство компании. Цифровая трансформация экономики будет ускорена даже после того, как пандемия завершится.