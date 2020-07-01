Micron: пандемия подстегнула цифровую трансформацию экономики
На квартальной отчётной конференции руководство Micron Technology, как можно убедиться после знакомства со стенограммой на страницах ресурса Seeking Alpha, особое внимание уделило влиянию пандемии коронавируса на собственную деятельность и отрасль в целом.
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За счёт гибкого перераспределения заказов в период самоизоляции Micron удалось избежать существенных перебоев с поставками, хотя предприятия в Малайзии и пришлось на некоторое время останавливать. Сформированные во время пандемии тенденции будут актуальны после снятия ограничений, как считают в Micron.
Удалённая работа, например, получит более широкое распространение, предоставляя больше гибкости как сотрудникам, так и работодателю. Дистанционное обучение откроет новые возможности перед теми, кто в силу обстоятельств не может покидать пределов дома или не может себе позволить переезд в другой регион, где находятся нужные учебные заведения.
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Micron утверждает, что пандемия даст толчок к развитию электромобилей и автономного транспорта. Он будет востребован в сфере доставки товаров. Некоторые процессы, которые в обычных условиях могли быть растянуты на два-четыре года, в условиях пандемии сжались до нескольких месяцев, как считают в Micron. Все эти изменения будут стимулировать спрос на память, что не может не радовать руководство компании. Цифровая трансформация экономики будет ускорена даже после того, как пандемия завершится.
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