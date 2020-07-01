Специфика рынка видеокарт в период криптовалютного бума заключалась в том, что они скупались любителями относительно быстрой наживы по заоблачным ценам для майнинга криптовалют, а любителям игр новых видеокарт просто не хватало. Как напоминает Cointelegraph, ситуация даже породила групповой судебный иск к руководству NVIDIA, в котором оно обвинялось в искажении статистики по выручке в период криптовалютного бума.

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Источник изображения: NVIDIA

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Истцы утверждали, что инвесторы могли ошибочно принимать рост выручки от реализации игровых видеокарт за свидетельство их популярности среди геймеров, тогда как основная часть продукции NVIDIA в этот период доставалась майнерам. Сторона обвинения в своих доводах опирается на исследование Prysm Group, в котором «криптовыручка» NVIDIA оценивается в $1,1 млрд.

Компания теперь подала встречный иск, призывающий снять с неё все обвинения. По словам представителей NVIDIA, руководство компании всегда открыто заявляло, что не имеет возможности разделить выручку на розничном рынке по признаку дальнейшего целевого использования видеокарт. Как «истинно майнерские» по отчётности проходили лишь те видеокарты, которые поставлялись по OEM-каналам и были нередко лишены видеовыходов и полноценной гарантии. Суммы выручки от их реализации были незначительными, что и могло вводить некоторых инвесторов в заблуждение.

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Во-вторых, NVIDIA считает несостоятельным данные исследования Prysm Group и присовокуплённых к ним рассуждений Jon Peddie Research, на которые опирается сторона обвинения. Все эти разбирательства имеют отношение к периоду с 2017 по 2018 год, когда криптовалютный бум имел заметное влияние на выручку NVIDIA в розничном сегменте.