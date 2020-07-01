Micron предвкушает появление 5G-смартфонов стоимостью не более $250
Экспансию смартфонов с поддержкой 5G представители Micron на квартальной отчётной конференции назвали одним из факторов, способных увеличить выручку этого производителя памяти во втором полугодии.
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Обычно руководство Micron обсуждало, каким объёмом памяти будут обладать флагманские модели смартфонов с поддержкой 5G, но на этот раз речь шла о моделях начального и среднего ценового уровня, которые и будут формировать основной объём продаж. По словам главы Micron, смартфоны с поддержкой 5G данной ценовой категории будут предлагать 6 Гбайт оперативной памяти и до 128 Гбайт твердотельной. В сегменте 4G эти показатели ниже: от 2 до 4 Гбайт оперативной памяти и от 32 до 64 Гбайт твердотельной.
Micron приветствует появление на рынке смартфонов с поддержкой 5G стоимостью менее $250, хотя и подчёркивает, что основные заслуги по достижению сопутствующего уровня себестоимости принадлежат не производителям памяти.
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