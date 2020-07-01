Как утверждают некоторые источники, для компании Intel процессоры Lakefield имеют ключевое значение, так как при их производстве она сможет отработать как формирование пространственной многослойной компоновки Foveros, так и сочетание «разновеликих» ядер, знакомое по продукции клиентов ARM. Тем интереснее обнаружить, что тестирование ноутбука Samsung на базе процессора Core i5-L16G7 семейства Lakefield, проведённое представителями сайта NotebookCheck, выявило некоторые недостатки реализации такой компоновки.

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Cinebench R15 Single Core. Источник изображения: NotebookCheck

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Авторы тестирования приходят к выводу, что для заявленного уровня энергопотребления процессор Lakefield с формулой «4 + 1 ядро» выступает в целом удовлетворительно, но в Cinebench R15 «всю работу делают» экономичные ядра с архитектурой Tremont, а производительное ядро с архитектурой Sunny Cove ограничивается низким уровнем нагрузки.

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Cinebench R15 Multi Core. Источник изображения: NotebookCheck

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На основе результатов единственного теста пока рано делать выводы, но уже сейчас понятно, что необычная для продукции Intel компоновка ядер требует оптимизации программного обеспечения для эффективной работы.