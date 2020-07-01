Эффект пятой ноги: Intel предстоит поработать над распределением нагрузки между ядрами Lakefield
Как утверждают некоторые источники, для компании Intel процессоры Lakefield имеют ключевое значение, так как при их производстве она сможет отработать как формирование пространственной многослойной компоновки Foveros, так и сочетание «разновеликих» ядер, знакомое по продукции клиентов ARM. Тем интереснее обнаружить, что тестирование ноутбука Samsung на базе процессора Core i5-L16G7 семейства Lakefield, проведённое представителями сайта NotebookCheck, выявило некоторые недостатки реализации такой компоновки.
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Авторы тестирования приходят к выводу, что для заявленного уровня энергопотребления процессор Lakefield с формулой «4 + 1 ядро» выступает в целом удовлетворительно, но в Cinebench R15 «всю работу делают» экономичные ядра с архитектурой Tremont, а производительное ядро с архитектурой Sunny Cove ограничивается низким уровнем нагрузки.
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На основе результатов единственного теста пока рано делать выводы, но уже сейчас понятно, что необычная для продукции Intel компоновка ядер требует оптимизации программного обеспечения для эффективной работы.
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