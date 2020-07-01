Biostar объявила о совместимости своих плат с процессорами AMD Matisse Refresh
Компания Biostar со своей официальной страницы в Twitter выступила в любимом жанре – она напомнила о собственном существовании очевидным заявлением. Было сказано, что материнские платы этой марки с разъёмом Socket AM4 уже получили обновления BIOS, обеспечивающие совместимость с процессорами Ryzen 3000XT.
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Напомним, что данные процессоры используют прежнюю архитектуру Zen 2 и слегка улучшенный техпроцесс, поэтому особых проблем с обеспечением совместимости у производителей материнских плат возникать не должно. Спектр решений Biostar, упоминаемых на иллюстрации, простирается от чипсета AMD A320 до X570, включая и относительно молодой B550.
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