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Серийный AMD Ryzen 7 4700G (Renoir) мелькнул на фотографии

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Чем ближе начало продаж компьютеров на основе настольной версии гибридных процессоров AMD Renoir, тем чаще появляются их изображения на страницах социальных сетей. До сих пор в этой среде преобладали упоминания об инженерных образцах, но пользователю Facebook с псевдонимом ITCooker удалось испытать серийный вариант Ryzen 7 4700G.

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Источник изображения: Facebook, ITCooker

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Маркировка с целью конспирации была скрыта за ретушью, рядом расположился один из процессоров Renoir серии Ryzen 5.

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Источник изображения: Facebook, ITCooker

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Как давно известно, Ryzen 7 4700G сочетает восемь вычислительных ядер с графической подсистемой, использующей 512 исполнительных блоков. Частота вычислительных ядер изменяется от 3.6 до 4.4 ГГц, графика работает на частоте 2.1 ГГц. Объём кеш-памяти третьего уровня ограничен 8 Мбайт, уровень TDP не превышает 65 Вт. Процессор испытывался в материнской плате ASRock B550 Taichi, результатами замеров быстродействия автор исходной публикации своих подписчиков пока радовать не стал.

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amd apu socket am4 renoir
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