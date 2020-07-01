Blackview одной из первых приходит на ум, когда вы думаете о производителе защищённых смартфонов. Китайская компания давно выпускает модели, которые имеют защиту по стандартам IP68 и MIL-STD-810G. В этом году производитель из Поднебесной вышел на рынок планшетных компьютеров. Он анонсировал модель Blackview Tab 8 . Вместе с ним компания представила новые умные часы Blackview X2 Blackview Tab 8 – первый планшет в ассортименте китайского бренда. Он представляет бюджетный ценовой сегменте. По словам производителя, новинка является лучшим доступным решением, которое предлагает широкий набор возможностей, учитывая ценовую категорию.Новинка оборудована 8-ядерным процессором, который работает совместно с 4 ГБ оперативной памяти. Вместимость встроенного накопителя составляет 64 ГБ. Планшет комплектуется 10,1-дюймовым дисплеем и поддерживает подключение клавиатуры, превращаясь в компактный мобильный ПК.





Модель может работать в мобильных сетях Dual 4G VoLTE и несёт на борту адаптер беспроводной связи Wi-Fi. Программной платформой выступает операционная система Android 10. Питание всем компонентам планшетного компьютера обеспечивает аккумулятор на 6580 мАч, ёмкости которого будет достаточно для полного рабочего дня без подзарядки.

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Blackview Tab 8 – прекрасное бюджетное решение для потребления контента, сёрфинга в Сети и выполнения простых задач. Новинка оборудована 13-мегапиксельной тыльной камерой, и доступна в сером и золотистом цветовых вариантах. Больше информации вы можете найти на официальном сайте компании.



Вторая новинка производителя – Blackview X2. Умные часы нового поколения заменят на рынке модель Blackview X1. При этом они позаимствовали у своих предшественников все технические параметры.



