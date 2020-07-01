Cubot анонсировала «убийцу флагманов» Cubot X30 с пятимодульной камерой и 256 ГБ ПЗУ
Компания Cubot – известный игрок на рынке смартфонов начального сегмента. Сейчас производитель анонсировал так называемого «убийцу флагманов». Новинка получила имя Cubot X30, а старт продаж запланирован на 10 июля 2020 года.
Cubot X30 обзавёлся 6,4-дюймовой панелью формата Full HD+ с разрешением 1080 х 2310 точек. На лицевой панели можно видеть небольшое отверстие круглой формы под фронтальную камеру.
Сзади расположилась основная с пятью объективами, венцом которой является 48-мегапиксельный оптический модуль. Также известно, что в её состав вошёл широкоугольный модуль с 16-мегапиксельным разрешением, который будет применяться и для макросъёмки.
Cubot X30 заключён в корпус из 2,5D-стекла на лицевой и фронтальной панелях. Модель обзавелась 6/8 ГБ оперативной памяти, а встроенный флэш-накопитель может хранить 128 ГБ или 256 ГБ информации в зависимости от комплектации. Программной платформой послужила операционная система Android 10 без каких любо сторонних оболочек.
Как уже отмечалось, смартфон поступит в продажу на следующей неделе, 10 июля. Чтобы не пропустить это, можно добавить модель в корзину на торговой онлайн-площадке AliExpress. Наконец, у всех желающих будет возможность испытать свою удачу и получить шанс выиграть Cubot X30. С условиями розыгрыша можно ознакомиться на официальном сайте компании по этой ссылке.
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