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NVIDIA будет зарабатывать на программной составляющей автопилота гораздо больше, чем на аппаратной

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Недавно NVIDIA и Mercedes-Benz объявили о стратегическом сотрудничестве в сфере автоматизации процесса управления транспортными средствами. С 2024 года автомобили указанной марки будут оснащаться аппаратным обеспечением NVIDIA, необходимым для реализации тех или иных автоматических функций. Появившееся на страницах ресурса Barron’s интервью с главой NVIDIA Дженсеном Хуаном (Jen-Hsun Huang) позволило понять, на что компания рассчитывает в рамках этого сотрудничества.

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Источник изображения: NVIDIA

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Генеральный директор NVIDIA признался, что компания будет не только снабжать Mercedes-Benz аппаратными компонентами, но и разрабатывать сопутствующее программное обеспечение. И если на продаже процессора она может заработать пару сотен долларов, то выручка от реализации программного обеспечения может измеряться несколькими тысячами долларов в пересчёте на один автомобиль. Безусловно, не вся сумма будет доставаться NVIDIA, но Дженсен дал понять, что они с Mercedes-Benz будут активно делиться деньгами.

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