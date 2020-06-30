На страницах ресурса Barron’s появилось небольшое интервью с главой и основателем NVIDIA Дженсеном Хуаном (Jen-Hsun Huang). Одна из тем касалась мер, предпринятых руководством NVIDIA для обеспечения безопасности и финансовой стабильности сотрудников компании.

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Источник изображения: NVIDIA

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Генеральный директор NVIDIA сразу заявил, что приоритетом во время пандемии стало сохранение здоровья и жизни работников. Ежегодное повышение зарплат было ускорено почти на полгода, и уже в первой половине текущего года сотрудники NVIDIA получили надбавку к жалованию. По словам главы компании, это позволило людям более уверенно чувствовать себя в сложившихся обстоятельствах. Он добавил: «Когда заботишься о сотрудниках, они готовы свернуть горы».