Готовящиеся к анонсу в следующем квартале смартфоны Apple должны быть основаны на новом 5-нм процессоре A14, если верить имеющейся информации. Ресурс EXPreview дополняет её сообщениями о существовании в производственной программе TSMC ещё двух 5-нм процессоров Apple.

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Источник изображения: Apple Insider

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Один из них, по всей видимости, ляжет в основу iPad очередного поколения. Ну, а третий процессор оставляет не так много вариантов возможного применения – скорее всего, он пропишется в первых компьютерах Mac с ARM-совместимой архитектурой. Исключение Huawei из числа приоритетных клиентов TSMC оставляет Apple достаточно возможностей для ускорения перехода на 5-нм техпроцесс.