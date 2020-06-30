Американская компания Micron Technology долго держалась в стороне от памяти типа HBM, а потому поставщиками последней были только южнокорейские компании Samsung и SK Hynix. Разработка перспективной памяти данного класса компанией Micron, тем не менее, велась.

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Источник изображения: Micron Technology

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В минувшем квартале (если учитывать, что он завершился 28 мая) Micron начала поставки образцов памяти класса HBM своим клиентам. Они будут использовать её в сегменте систем искусственного интеллекта, как поясняют представители Micron. Эта память конкурентоспособна по сравнению с передовыми отраслевыми продуктами, поэтому можно предположить, что технически она соответствует типу HBM2 или HBM2e. К тому же, выпускать в 2020 году память HBM первого поколения нет никакого смысла.