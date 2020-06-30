Двадцать восьмого мая в календаре Micron Technology завершился третий квартал 2020 фискального года, компании удалось получить выручку в размере $5,44 млрд, что превзошло ожидания аналитиков. В последовательном сравнении выручка выросла на 13%, в годовом – на 14%. Серверный сегмент демонстрировал высокий спрос на оперативную и твердотельную память. В клиентском рост выручки был обеспечен исключительно увеличением цен, поскольку в натуральном выражении объёмы поставок памяти сократились.

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Источник изображения: Micron Technology

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В наступившем квартале Micron ожидает дальнейшего увеличения выручки, вплоть до $6,25 млрд. Норма прибыли может вырасти с 32,4% до 36%. В минувшем квартале выручка Micron на две трети зависела от оперативной памяти, но в годовом сравнении её рост в этом сегменте не превысил 6%. Зато в сегменте твердотельной памяти, на который пришлась оставшаяся треть выручки, годовой прирост измерялся 50%. Сейчас твердотельная память с высокой стоимостью формирует 75% объёма поставок, к концу года эту долю планируется увеличить до 80%.

Свой оптимизм Micron объясняет как выходом новых игровых консолей, в которых содержание памяти станет выше, так и неизбежным распространением смартфонов с поддержкой 5G, которые тоже потребуют увеличенного объёма памяти. Стабильным будет спрос на память в серверном и телекоммуникационном секторе, а вот автомобильный ничем не порадует. Негативное влияние продолжат оказывать пандемия и санкции против Huawei.