Ryzen 5 3600 на частоте 4624 МГц стал лучшим в Geekbench3 Multi Core
Многие рекорды даже в модельном зачёте устанавливаются преимущественно с использованием жидкого азота, но оверклокер speed.fastest смог разогнать Ryzen 5 3600 до 5027 МГц в условиях индонезийского климата, используя лишь необслуживаемую систему жидкостного охлаждения.
реклама
реклама
Для охлаждения процессора по-прежнему использовалась необслуживаемая СЖО, он смог сохранить активность шести ядер и двенадцати потоков. Температура воздуха в помещении не превышала 23 градусов Цельсия.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила