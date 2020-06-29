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Ryzen 5 3600 на частоте 4624 МГц стал лучшим в Geekbench3 Multi Core

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Многие рекорды даже в модельном зачёте устанавливаются преимущественно с использованием жидкого азота, но оверклокер speed.fastest смог разогнать Ryzen 5 3600 до 5027 МГц в условиях индонезийского климата, используя лишь необслуживаемую систему жидкостного охлаждения.

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Источник изображения: HWBot, speed.fastest

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Под вычислительной нагрузкой частоту процессора пришлось чуть опустить, но даже при её значении 4624 МГц он смог занять первое место в модельном рейтинге Geekbench3 Multi Core с результатом 36 586 баллов.

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Источник изображения: HWBot, speed.fastest

Для охлаждения процессора по-прежнему использовалась необслуживаемая СЖО, он смог сохранить активность шести ядер и двенадцати потоков. Температура воздуха в помещении не превышала 23 градусов Цельсия.

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Теги

экстремальный разгон matisse ryzen 5 3600 geekbench 3
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