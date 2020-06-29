Компоненты для автомобильной электроники перестали пользоваться спросом
Издание DigiTimes сообщает, что TSMC и её конкуренты столкнулись с существенным снижением заказов на услуги по производству электронных компонентов для автомобильной промышленности. Такие изделия производятся преимущественно с использованием зрелых литографических технологий, и сейчас уровень загрузки соответствующих линий снизился.
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