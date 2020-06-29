Расходы TSMC на исследования не будут превышать 8,5% выручки
В прошлом году, как сообщает сайт DigiTimes со ссылкой на отчётность TSMC, этот тайваньский производитель полупроводниковых изделий потратил на исследования и разработки рекордную сумму - $3 млрд. По отношению к совокупной выручке TSMC эта сумма не превысила 8,5%, и в текущем году такая пропорция сохранится, хотя выручку компания намеревается увеличить на 14-19%.
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