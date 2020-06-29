В прошлом году, как сообщает сайт DigiTimes со ссылкой на отчётность TSMC, этот тайваньский производитель полупроводниковых изделий потратил на исследования и разработки рекордную сумму - $3 млрд. По отношению к совокупной выручке TSMC эта сумма не превысила 8,5%, и в текущем году такая пропорция сохранится, хотя выручку компания намеревается увеличить на 14-19%.

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Источник изображения: IEEE Spectrum

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Другими словами, вместе с ростом выручки возрастут и затраты на исследования. Компания утверждает, что придерживается ранее намеченного графика перехода на 3-нм технологию. Опытные образцы 3-нм продукции будут получены в следующем году, а серийное производство начнётся во второй половине 2022 года. Наращиваются объёмы выпуска 5-нм продукции, к концу года она будет приносить TSMC до десяти процентов совокупной выручки. Отмечается, что в прошлом году TSMC увеличила численность персонала, занятого в научно-исследовательской деятельности, на 5% до 6534 человек.