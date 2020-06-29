Свежие откровения ресурса Igor’s LAB позволяют убедиться в некоторых ожиданиях относительно планов AMD по развитию гибридных процессоров Ryzen. Первыми носителями графической архитектуры RDNA 2 станут экономичные Van Gogh в исполнении Socket FT3, которые выйдут в следующем году.

реклама

Источник изображения: Igor’s LAB

анонсы и реклама Самая дешевая 2070, цен ниже не было Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р. Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> <b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену

Эти процессоры будут сочетать 7-нм технологию производства, вычислительную архитектуру Zen 2 и встроенную графику RDNA 2 (Navi 21). На их основе будут изготавливаться самые экономичные ноутбуки и сверхкомпактные настольные системы. И только процессоры Rembrandt принесут в настольный сегмент встроенную графику RDNA 2, хотя случится это, скорее всего, не ранее 2022 года. Им уже будет присущ 6-нм техпроцесс изготовления, а также вычислительная архитектура Zen 3+, если опираться на опубликованные ранее предположения японских блогеров.