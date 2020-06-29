Встроенной графики RDNA 2 в настольном сегменте придётся ждать до 2022 года
Свежие откровения ресурса Igor’s LAB позволяют убедиться в некоторых ожиданиях относительно планов AMD по развитию гибридных процессоров Ryzen. Первыми носителями графической архитектуры RDNA 2 станут экономичные Van Gogh в исполнении Socket FT3, которые выйдут в следующем году.
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