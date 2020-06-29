Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Встроенной графики RDNA 2 в настольном сегменте придётся ждать до 2022 года

+
Распродажа RTX 2070 дешевле 1070 Ti
Запасы 2070 иссякают - распродажа остатков
Скидки до 40% для геймеров в Ситилинке
Слив последних 2080 со скидками от 10 т.р.
RTX 3000 в составе компьютера уже в Москве

Свежие откровения ресурса Igor’s LAB позволяют убедиться в некоторых ожиданиях относительно планов AMD по развитию гибридных процессоров Ryzen. Первыми носителями графической архитектуры RDNA 2 станут экономичные Van Gogh в исполнении Socket FT3, которые выйдут в следующем году.

реклама

Источник изображения: Igor’s LAB

анонсы и реклама
Самая дешевая 2070, цен ниже не было
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р.
Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b>
<b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену
Эти процессоры будут сочетать 7-нм технологию производства, вычислительную архитектуру Zen 2 и встроенную графику RDNA 2 (Navi 21). На их основе будут изготавливаться самые экономичные ноутбуки и сверхкомпактные настольные системы. И только процессоры Rembrandt принесут в настольный сегмент встроенную графику RDNA 2, хотя случится это, скорее всего, не ранее 2022 года. Им уже будет присущ 6-нм техпроцесс изготовления, а также вычислительная архитектура Zen 3+, если опираться на опубликованные ранее предположения японских блогеров.

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

amd apu rdna 2 zen 3 van gogh rembrandt
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Расходы TSMC на исследования не будут превышать 8,5% выручки
+
Встроенной графики RDNA 2 в настольном сегменте придётся ждать до 2022 года
+
Radeon RX 5700 XT на частотах 2463/15200 МГц обновил рекорд 3DMark Time Spy
14
Платы Asus на базе AMD B550 демонстрируют процессорную всеядность
13
Процессор AMD Ryzen 3 3300X признан выбором оверклокеров в Европе
46
Intel Core i9-9900KS на частоте более 6955 МГц занял третье место в GPUPI for CPU 1B
+
Intel Core i7-10700K обновил пару рекордов на частотах более 6.5 ГГц
1

Интересные материалы

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
21 июня 2020 34
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: июнь 2020
23 июня 2020 27
В погоне за производительностью: видеокарты – июнь 2020
26 июня 2020 30
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 - июнь 2020
25 июня 2020 76
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti OC VS GeForce RTX 2080 Super default – июнь 2020
18 июня 2020 141
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: июнь 2020
16 июня 2020 94

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
20
Выясняем, сколько будет стоить ПК на Ryzen 5 3600 и GeForce GTX 1660 SUPER при цене доллара в 80, 100 и 120 рублей
50
Мои впечатления от использования большого SATA SSD, объемом 1 ТБ. Обзор преимуществ SATA SSD перед NVMe M.2
70
Умные часы Amazfit Bip S - удачное продолжение линейки
6
Тестирование GTX 650 c 2 ГБ GDDR5-памяти — начинаем всплытие
56
13 треш-шутеров игр на лето 2020 для слабых ПК
9
Выбор лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2020
7
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B550 Tomahawk
+

Сейчас обсуждают

Whyso Serious
13:00
Какой ужас. Особенно на фоне того что 99 процентов юзеров будут играть в фуллхд ииии максимум 2к
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti не сможет обеспечить в игре Cyberpunk 2077 стабильные 60 fps в разрешении 4К
Елисей Творимиров
12:59
А на В450 зажопил.
Платы Asus на базе AMD B550 демонстрируют процессорную всеядность
Dron
12:59
Дурость несусветная - это твой мозг.
Настольные процессоры Ryzen 4000-й полностью готовы к массовому производству
Елисей Творимиров
12:57
Просто нави любит последнюю версию ОС и соответственно последние драйверы под неё. А ещё нормальное питание без завышенных пульсаций. Капризная девочка короче.
Radeon RX 5700 XT на частотах 2463/15200 МГц обновил рекорд 3DMark Time Spy
StonedAstronaut
12:56
Он не умеет, ты думаешь он тексты осмысленно набирает? Головой по клавиатуре бьётся, текст набирается, в результате имеем что имеем, его...
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti не сможет обеспечить в игре Cyberpunk 2077 стабильные 60 fps в разрешении 4К
Inttz
12:55
Ты как амд нефонат рад,а как разумный человек согласен,что для оверклокинга 3300х подходит как нельзя лучше?и почему?)
Процессор AMD Ryzen 3 3300X признан выбором оверклокеров в Европе
smaximaa
12:55
особенно с топами
Выясняем целесообразность переплаты за старший чипсет для AMD Ryzen - эксперты Hardware Unboxed протестировали и сравнили VRM материнских плат на B450, B550 и X570 чипсетах
Елисей Творимиров
12:55
У меня сапфир пульс. Я не в курсе что за ЗЭ, если честно. Не ловил. Как и черные.
Radeon RX 5700 XT на частотах 2463/15200 МГц обновил рекорд 3DMark Time Spy
smaximaa
12:51
да да, Лиза всех купила, бедные интел, денег не хватило((
Процессор AMD Ryzen 3 3300X признан выбором оверклокеров в Европе
Serega Mihalkin
12:50
потому что игра должна на базовых PS4 и XOne работать, играть делается под текущее поколение.
Из Cyberpunk 2077 начали вырезать контент — сообщил немецкий сайт GameStar
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем