Дискретная графика Intel Arctic Sound будет применяться и в клиентском сегменте
Один из популярных японских блогеров обнаружил в служебном разделе сайта Intel документацию по дискретной графике семейства Arctic Sound. Предполагается, что именно образцы представителей этого семейства графических процессоров Intel на днях демонстрировал в своём Twitter Раджа Кодури (Raja Koduri).
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