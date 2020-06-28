Один из популярных японских блогеров обнаружил в служебном разделе сайта Intel документацию по дискретной графике семейства Arctic Sound. Предполагается, что именно образцы представителей этого семейства графических процессоров Intel на днях демонстрировал в своём Twitter Раджа Кодури (Raja Koduri).

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Источник изображения: Twitter, Komachi Ensaka

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Нюанс заключается в том, что в каталоге документации Intel это семейство дискретной графики причисляется к клиентским продуктам. Стало быть, Arctic Sound будет применяться не только в серверном сегменте, но и в потребительском. Оно наверняка ляжет в основу игровых видеокарт, которые Intel использует для своей очередной попытки вернуться в давно покинутый сегмент рынка.