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Коробочные процессоры AMD Matisse Refresh уже поступили в магазины

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Один из участников обсуждения на страницах Reddit опубликовал фотографию коробочного процессора Ryzen 5 3600XT, который должен поступить в продажу через неделю с небольшим. По всей видимости, автор фотографии является сотрудником зарубежного магазина, который уже получил партию из сотни процессоров данной серии.

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Источник изображения: Reddit, Spazmatron360

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По крайней мере, это позволяет нам не только подтвердить технические характеристики Ryzen 5 3600XT (3.8/4.5 ГГц), но и убедиться в близости рыночного дебюта всего семейства Matisse Refresh. Безусловно, откровений об этих процессорах с каждым днём будет всё больше.

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