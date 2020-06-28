Коробочные процессоры AMD Matisse Refresh уже поступили в магазины
Один из участников обсуждения на страницах Reddit опубликовал фотографию коробочного процессора Ryzen 5 3600XT, который должен поступить в продажу через неделю с небольшим. По всей видимости, автор фотографии является сотрудником зарубежного магазина, который уже получил партию из сотни процессоров данной серии.
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