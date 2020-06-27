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Расширения Intel AMX подразумевают совокупность разных типов вычислений

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Во время пандемии природа настолько очистилась от праздных комментариев Раджи Кодури (Raja Koduri) в Twitter, что он стал публично обсуждать преимущественно рабочие моменты своей жизни. Продемонстрировав образцы графических процессоров семейства Intel Arctic Sound, он не пропал в радаров на несколько недель, а счёл нужным уточнить, что расширения Intel AMX включают различные типы математических операций: скалярные, векторные и матричные.

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Источник изображения: Twitter, Raja Koduri

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Напомним, что поддержку этих расширений обеспечат 10-нм серверные процессоры Intel Sapphire Rapids, дебют которых должен состояться в ближайшие полтора года. Наличие матричных вычислений позволяет некоторым комментаторам говорить об аналогии с тензорными ядрами ускорителей NVIDIA, которые тоже применяются в серверном сегменте. Нельзя исключать, что подобные элементы архитектуры Intel перекочуют и в дискретные графические процессоры, раз про них упоминает руководитель разработок на этом направлении.

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Appengamer
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Ох уж этот гугл транслейт) Математические, комплексные... Но не те комплексные, которые в математике))
Расширения Intel AMX подразумевают комплексные вычисления
sgs
09:35
Это потому что большой, тяжелый и не стандартный корпус с ценой под 20 к очень не выгодно привозить. А дешевые стекляные коробочки нахваливают на каждом сайте и они святятся огнями в каждой рекламной ...
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Me4tatelI&gt;
09:30
комплексные имеется ввиду что скалярные, векторные и матричные вычисления а не сами комплексные числа
Расширения Intel AMX подразумевают комплексные вычисления
Phobos
09:25
И где тут комплексные вычисления? https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
Расширения Intel AMX подразумевают комплексные вычисления
VRoman
09:17
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