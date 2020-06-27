Создание совместного предприятия с китайской THATIC стало одним из первых шагов Лизы Су (Lisa Su) на посту генерального директора AMD. В этом проекте компания участвовала своей интеллектуальной собственностью, позволяя китайской стороне использовать архитектуру AMD Zen для выпуска функциональных аналогов собственных процессоров с видоизменённым блоком шифрования, который поддерживал китайские национальные стандарты.

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Американские санкции помешали развить сотрудничество, а потому процессоры Hygon были выпущены ограниченной партией, а лицензионные отчисления AMD получать перестала. Тем не менее, китайские клоны поступили на рынок в КНР, а разработчики утилиты CPU-Z постепенно довели до ума их поддержку со стороны программного обеспечения. Редактор сайта AnandTech в качестве доказательства привёл снимок экрана CPU-Z с описанием характеристик процессора Hygon C86 7185, предоставленный основателем канала Level1 Techs.

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Источник изображения: Twitter, Ian Cutress

Дело в том, что западным обозревателям получить на тестирования процессоры этой китайской марки не так просто, поэтому снимок экрана CPU-Z можно считать чем-то исключительно редким. В серверном сегменте процессоры Hygon предлагали до 32 ядер с 64 потоками, как и аналоги марки AMD.