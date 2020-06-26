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Изгоняя Huawei, США хотят получить контроль над Nokia или Ericsson

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Вытесняя продукцию Huawei не только с рынка США, но и из дружественных стран, американские власти пытаются найти адекватную замену телекоммуникационному оборудованию китайского производства, эксплуатация которого не так беспокоила бы первых лиц государства с точки зрения национальной безопасности. Huawei, напомним, обвиняется в связях с правительственными структурами КНР, промышленном шпионаже и общей политической неблагонадёжности.

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Издание The Wall Street Journal сообщает, что правительство США при поддержке экспертного сообщества вернулось к обсуждению идеи получения контроля над конкурентами Huawei в сегменте телекоммуникаций. Образцами благонадёжности избраны Nokia и Ericsson, а вот Samsung в орбиту интересов властей США не попал, хотя и производит компоненты для базовых станций сотовых сетей в штате Техас на собственном предприятии.

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Источник изображения: Getty Images

Один из возможных планов действий властей США подразумевает покупку одного из европейских поставщиков оборудования либо через Cisco, либо через альянс инвестиционных фондов. Потенциальных инвесторов в этом случае смущает не только низкая доходность бизнеса Nokia и Ericsson, но и не самое устойчивое финансовое положение этих компаний.

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Вариант развития национальной сети 5G на основе открытых стандартов не устраивает поставщиков оборудования, поскольку они привыкли зарабатывать на сопутствующих услугах и программном обеспечении. Правительство США готово стимулировать привлечение европейских компаний на местный рынок за счёт налоговых преференций и участия в финансировании развития инфраструктуры. Чёткого плана пока нет, и складывается ощущение, что атака на Huawei создаёт для США дополнительные сложности, поскольку вырастить национальных производителей даже за пару лет невозможно, а ход технического прогресса остановить ради этого не получится.

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Теги

huawei nokia сети и телекоммуникация 5g ericsson
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