Взбудораживший общественность фотографиями прототипов дискретных графических процессоров Intel Раджа Кодури (Raja Koduri) счёл нужным сделать пояснение по поводу их конструктивного исполнения. По его словам, процессоры на стадии тестирования приходится постоянно менять местами, испытывая различные ревизии. Процессорный разъём, позволяющий это делать, в данном случае гораздо удобнее варианта с монтажом непосредственно на печатную плату.

реклама

Источник изображения: Twitter, Raja Koduri

анонсы и реклама Самая дешевая 2070, цен ниже не было Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Лютая мать S1200 ASUS ROG за 72 т.р. Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> <b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b>

Есть у этого способа и недостатки – с креплением системы охлаждения приходится мудрить, да и качество теплоотвода может зависеть от аккуратности установки элементов. В любом случае, нет причин считать, что в серийном варианте описываемые графические процессоры будут требовать наличия на видеокарте специального разъёма.