Раджа Кодури пояснил, что графические процессоры устанавливаются в разъёмы только на этапе тестирования
Взбудораживший общественность фотографиями прототипов дискретных графических процессоров Intel Раджа Кодури (Raja Koduri) счёл нужным сделать пояснение по поводу их конструктивного исполнения. По его словам, процессоры на стадии тестирования приходится постоянно менять местами, испытывая различные ревизии. Процессорный разъём, позволяющий это делать, в данном случае гораздо удобнее варианта с монтажом непосредственно на печатную плату.
реклама
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила