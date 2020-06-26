Процессоры Apple для Mаc будут достаточно крупными
Японский ресурс PC Watch после заявлений Apple о намерениях разработать собственные процессоры для применения в компьютерах семейства Mac принялся за любимое занятие – сравнивать площади кристаллов различных процессоров. Прежде всего, японские знатоки определили, что один ядерный комплекс процессоров Apple A13 занимает лишь чуть меньше места на 7-нм кристалле, чем один ядерный комплекс процессоров Ryzen 3000 с архитектурой Zen 2.
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Становится очевидно, что в рамках своей новой инициативы Apple будет ещё сильнее зависеть от передовых литографических технологий TSMC, которые помогут ей обеспечить сохранение умеренных геометрических размеров процессоров. Данная характеристика непосредственным образом влияет на себестоимость продукции.
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