Японский ресурс PC Watch после заявлений Apple о намерениях разработать собственные процессоры для применения в компьютерах семейства Mac принялся за любимое занятие – сравнивать площади кристаллов различных процессоров. Прежде всего, японские знатоки определили, что один ядерный комплекс процессоров Apple A13 занимает лишь чуть меньше места на 7-нм кристалле, чем один ядерный комплекс процессоров Ryzen 3000 с архитектурой Zen 2.

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Источник изображения: PC Watch Impress

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Если учесть, что для достижения паритета с настольными процессорами конкурентов Apple придётся выделить своим процессорам достаточное количество вычислительных ресурсов, то можно сделать вывод о неизбежном увеличении площади кристалла. В принципе, даже сейчас самый производительный процессор Apple A12X/Z занимает площадь 127 кв.мм, а это уже сопоставимый с Intel Ice Lake размер.

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Источник изображения: PC Watch Impress

Становится очевидно, что в рамках своей новой инициативы Apple будет ещё сильнее зависеть от передовых литографических технологий TSMC, которые помогут ей обеспечить сохранение умеренных геометрических размеров процессоров. Данная характеристика непосредственным образом влияет на себестоимость продукции.