Процессоры Intel Sapphire Rapids получат память типа HBM2e
Использование скоростной памяти, интегрированной в непосредственной близости от процессора, для Intel в будущем перестанет быть экзотикой – по крайней мере, в серверном сегменте. Это подтверждается не только предполагаемыми данными о компоновке ускорителей вычислений Ponte Vecchio, но и слухами о характеристиках выходящих в сопоставимые сроки 10-нм серверных процессоров Sapphire Rapids, которые распространяет популярный в определённых кругах канал Moore’s Law Is Dead.
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