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Процессоры Intel Sapphire Rapids получат память типа HBM2e

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Использование скоростной памяти, интегрированной в непосредственной близости от процессора, для Intel в будущем перестанет быть экзотикой – по крайней мере, в серверном сегменте. Это подтверждается не только предполагаемыми данными о компоновке ускорителей вычислений Ponte Vecchio, но и слухами о характеристиках выходящих в сопоставимые сроки 10-нм серверных процессоров Sapphire Rapids, которые распространяет популярный в определённых кругах канал Moore’s Law Is Dead.

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Источник изображения: Twitter, Moore’s Law Is Dead

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Источник утверждает, что процессоры Sapphire Rapids, помимо поддержки оперативной памяти типа DDR5, могут оснащаться памятью типа HBM2e с пропускной способностью до 2,1 Гбит/с. Количество вычислительных ядер процессоров при монолитной компоновке кристалла может достигнуть 56 штук, хотя существует информация и о наличии образцов с 72 ядрами. В части используемой процессорами Sapphire Rapids архитектуры пока сохраняется неопределённость – это может быть как обкатанная на Tiger Lake архитектура Willow Cove, так и более перспективная Golden Cove.

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